Terra dei fuochi, il 24 maggio il Papa ad Acerra: incontrerà le famiglie delle vittime dell’inquinamento

A cinque anni dalla Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, Papa Francesco sceglie di celebrarne l’anniversario, il prossimo il 24 maggio, ad Acerra, al centro dei territori inquinati tra Napoli e Caserta. Zone, sorvolando le quali, nel 2014, fu “un fatto puntuale”, che “mi commosse, e da allora fu un crescendo attraverso le notizie, una presa di coscienza lenta”, così come raccontò lo stesso Pontefice in un libro-intervista. Il Santo Padre arriverà nella prima mattinata di domenica 24 maggio ad Acerra; dopo aver attraversato la città, incontrerà i vescovi, i parroci, i sindaci dei Comuni della Terra dei fuochi, e una rappresentanza di famiglie che hanno avuto vittime dell’inquinamento ambientale. Seguirà la concelebrazione eucaristica in piazza Calipari e la preghiera del Regina caeli. Subito dopo Papa Francesco farà rientro in Vaticano.