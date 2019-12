Terra dei Fuochi, il professore Giordano annuncia querela a De Luca

“Il professor Antonio Giordano (Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine, Temple University, di Philadelphia e Professore di Anatomia e Istologia Patologica presso l’Università di Siena) ha dato mandato al proprio difensore di fiducia, l’avvocato Giovanni Siniscalchi del Foro di Napoli, di rappresentarlo in ogni opportuna sede giudiziaria per la tutela della sua reputazione e dei tanti ricercatori italiani e stranieri che fanno parte del suo team, nei confronti del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per le affermazioni diffamatorie pronunciate oggi a margine di una iniziativa pubblica e riprese da vari media”. È quanto si apprende da una nota diffusa dal legale del professor Giordano. “Il governatore – si conclude la nota – ha infatti utilizzato espressioni gravemente denigratorie in relazione ad uno studio epidemiologico pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Journal of Cellular Physiology che attualmente ha un impact factor di 4.522”.