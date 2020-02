Terra dei Fuochi, individuati altri 15 siti di versamento illegale. Sanzioni per 50 mila euro

Nuova operazione interforze, disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio, nella Terra dei Fuochi. Nel mirino dei controlli i comuni di Giugliano in Campania, Santa Maria Capua Vetere, Pozzuoli, Afragola, Massa di Somma, Qualiano e Villa Literno. È in questi territori che sono state controllate 9 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 5 sequestrate e 7 sanzionate per la mancata compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti impedendone la corretta tracciabilità, 36 le persone identificate, di cui 8 denunciate e un lavoratore in nero individuato, 33 i veicoli controllati. Al termine dell’operazione circa 50 mila euro di sanzioni comminate e 15 nuovi siti di sversamento di rifiuti individuati. In particolare, a Giugliano in Campania, è stato controllato un deposito all’interno del quale venivano raccolti e trattati rifiuti ferrosi e rottami di autoveicoli, peraltro già posto sotto sequestro, dove continuava a svolgersi abusivamente un’attività di autofficina. I proprietari, entrambi deferiti all’autorità giudiziaria per esercizio illecito della professione e violazione dei sigilli precedentemente apposti, sono stati anche sanzionati per gestione e smaltimento illecito di rifiuti e delle sostanze pericolose prodotte. Sempre a Giugliano, un’autocarrozzeria di circa 100 mq è stata sequestrata perché totalmente abusiva e per l’impiego di un lavoratore in nero; il proprietario è stato anche denunciato perché percepiva il reddito di cittadinanza. Altre tre attività operanti nel settore delle autoriparazioni e della lavorazione di materiali ferrosi sono state sequestrate perché abusive e per violazione della normativa in materia di tutela ambientale in quanto smaltivano rifiuti speciali e pericolosi senza alcuna tracciabilità.