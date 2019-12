Terra dei Fuochi, Petrosino rivendica la paternità della ricerca choc

La ricerca sui metalli pesanti presenti nel sangue dei malati oncologici residenti nel territorio della Terra dei Fuochi continua a far discutere. In una nota inviata alla nostra redazione il dottore Vincenzo Petrosino, specialista in Chirurgia Oncologica, rivendica la paternità dello studio. “Un lavoro che è stato anche pubblicato su importanti riviste scientifiche”, spiega. Sul sito web del dottore ( petrosinovincenzo.it ) è possibile leggere un ampio resoconto della ricerca. La ricerca di Petrosino risale al 2016, quando viene presentata al 103° Congresso del SIO a Roma. “Abbiamo sottoposto ad analisi di 12 Policlorobifenili nel sangue e di 13 metalli pesanti nel sangue e nel capello. (Piombo, Arsenico, Mercurio, Rame, Cadmio, Nichel, Zinco, Cromo, Stronzio, Bario, Alluminio, Selenio, Antimonio e Litio), un gruppo di 67 volontari affetti da patologie neoplastiche, malattie tiroidee, neurodegenerative e volontari in buona salute, della Campania e Basilicata residenti in zone con criticità ambientali o altro”, scrive Petrosino sul suo sito. In ogni caso la sostanza resta quella di un’area, quella della Terra dei Fuochi, dove la popolazione è stata martoriata da anni di crimini i cui colpevoli, in molti casi, sono ancora nascosti.