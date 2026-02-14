Terra dei Fuochi, Viminale: Messi a disposizione 2 milioni di euro per i comuni

“Ammontano complessivamente a 2 milioni di euro le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’interno per i comuni della ‘Terra dei fuochi’. Le somme, a valere sul Fondo Unico Giustizia, saranno ripartite fra l’area metropolitana di Napoli e la provincia di Caserta, per un importo rispettivamente di 1.240mila e 760mila euro. Lo stanziamento punta a rafforzare l’azione di presidio e controllo del territorio, attraverso l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale e il pagamento del lavoro straordinario, insieme all’installazione di sistemi di videosorveglianza collegati con le sale operative delle Forze dell’Ordine”. Lo comunica il Viminale. “Un finanziamento ulteriore, rispetto alle importanti risorse già investite sul fronte della sicurezza, che testimonia l’impegno del Viminale per sostenere gli Enti locali e tutelare i territori, mettendo in campo sempre più efficaci strumenti di contrasto all’illegalità e al degrado”, aggiunge nella nota.