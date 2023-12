Terra di Siena International Film Festival, sul red carpet i protagonisti del film “Mi fanno male i capelli“

Grande attesa per un esclusivo evento cinematografico si terrà a Siena mercoledì 13 dicembre al cinema Alessandro VII. Alle ore 21 sfileranno sul Red Carpet in piazza Abbadia i protagonisti del film “Mi fanno male i capelli“ di Roberta Torre che ha valso alla Festa del cinema di Roma il Premio ad Alba Rohrwacher quale miglior attrice e il Premio “Manuel De Sica, una vita per la musica” a Shigeru Umebayashi per la colonna sonora. La serata evento è organizzata dal Terra di Siena International Film Festival che vanta come Fondatrice e Presidente la Signora Maria Pia Corbelli in partnership con il Comune di Siena e I Wonder Pictures. Sarà possibile prenotare il proprio posto sul sito del Cinema di Siena. Dialogheranno con il pubblico in sala oltre la regista e i protagonisti, il costumista candidato 2 volte agli Oscar, Massimo Cantini Parrini, il direttore della fotografia Stefano Salemne e noti critici cinematografici Si collegherà da Tokyo il compositore giapponese Shigeru Umebayashi, una leggenda del cinema mondiale, sue le colonne sonore della storia di film di grande successo come “La foresta dei pugnali volanti” “ La Città proibita” “A single Man” per un saluto speciale al pubblico di Siena.