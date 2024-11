Terre di Tora, un Wine Club nel cuore di Napoli per gli amatori dell’Aglianico del Roccamonfina

Terre di Tora, l’azienda vitivinicola di Antonia D’Amore che incanta gli appassionati con i suoi vini declinazione dell’Aglianico nati dalle ceneri del vulcano di Roccamonfina e firmati dall’enologo Riccardo Cotarella, annuncia la nascita del suo Wine Club. Un’iniziativa che mira a coinvolgere gli amanti del vino in un’esperienza unica, non solo nelle vigne e nella tenuta settecentesca situate nel borgo casertano, ma anche in una Wine House, in stile moderno, a piazza Amedeo nel centro di Napoli.

Un terroir d’eccezione

Le vigne di Terre di Tora, con il loro caratteristico terreno rosso fuoco, offrono un panorama mozzafiato e, questo in particolare, è un terroir unico. Abbracciate da secolari piante di noci e castagne, questi vigneti rappresentano un vero e proprio patrimonio naturale. Qui, l’Aglianico trova il suo habitat ideale, soprattutto per le proprietà geologiche del suolo rosso del vulcano estinto, esprimendo al meglio le sue caratteristiche di potenza e complessità.

Wine experiences su misura e vantaggi esclusivi

Il Wine Club di Terre di Tora propone una serie di esperienze enogastronomiche uniche, pensate per soddisfare ogni palato. Dalle degustazioni classiche alle esperienze più personalizzate, passando per verticali di annate storiche, wine moments, eventi, scontistiche e acquisti di vendemmie passate, possibili solo ed esclusivamente ai soci iscritti al Wine Club. Per informazioni e iscrizioni al Wine Club, è possibile contattare Terre di Tora via mail a info@terreditora.com inviando i propri dati personali.

In breve, diventare wine partner del Terre di Tora Wine Club significa:

Accesso a annate esclusive: la possibilità di degustare e acquistare vini rari, custoditi gelosamente nelle cantine dell’azienda.

Eventi privati: partecipazione a degustazioni guidate, cene esclusive e altre iniziative riservate solo ai soci.

Sconti e promozioni: vantaggi speciali sull’acquisto dei vini e dei prodotti dell’azienda.

Visite guidate personalizzate: Un’opportunità unica per scoprire i segreti della vinificazione e i luoghi che danno vita ai vini di Terre di Tora.