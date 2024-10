Terremoti: Ordine Geologi, prevenzione nelle scuole su rischio vulcanico

Educazione per i più giovani sulla minaccia di dissesti idrogeologici, terremoti e attività vulcanica. Dal 18 al 23 novembre 2024, l’Ordine dei Geologi della Campania propone l’iniziativa «Il geologo nella scuola: Memoria e consapevolezza per prevenire i rischi di domani», un progetto educativo che mira a sensibilizzare gli studenti sui rischi naturali e sull’ importanza della prevenzione. L’evento si svolgerà in occasione del 44° anniversario del terremoto del 23 novembre 1980, che causò migliaia di vittime e segnò profondamente il territorio campano, e rappresenta un tragico monitor per comprendere quanto sia essenziale conoscere e prevenire i rischi geologici. Il progetto proposto unisce quindi memoria, educazione e prevenzione, con l’intento di costruire un futuro in cui la consapevolezza dei rischi sia la base di una società più sicura e responsabile. L’iniziativa coinvolgerà le scuole della Campania di ogni ordine e grado, sia statali che parificate, in una serie di attività educative che uniscono memoria storica e consapevolezza del futuro, grazie a una convenzione siglata con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. L’attività didattica principale sarà un incontro con geologi esperti che illustreranno i principali rischi tra cui dissesto idrogeologico, rischio sismico e rischio vulcanico. Gli studenti saranno coinvolti in un percorso educativo che li aiuterà a comprendere l’origine e la portata di questi rischi, nonché l’importanza della prevenzione e della gestione consapevole del territorio. Inoltre, attraverso spiegazioni scientifiche ma accessibili, i geologi offriranno ai ragazzi le chiavi per interpretare le aree in cui vivono, sensibilizzandoli verso comportamenti consapevoli e resilienti essenziali per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. In un’epoca segnata da un aumento delle emergenze climatiche e naturali, diffondere una cultura della prevenzione diventa essenziale. Terzo focus sarà la divulgazione delle attività del geologo e del suo ruolo nella prevenzione dei rischi. Le scuole possono aderire all’iniziativa compilando un modulo di adesione sul sito dell’Ordine dei Geologi della Campania entro il 4 novembre 2024 (www.geologicampania.it).