Terremoto a Firenze, scossa magnitudo 3.7

(Adnkronos) – Terremoto oggi a Firenze. Una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv alle 23.12 con epicentro 3 km a sud ovest di Impruneta in provincia di Firenze, a 8 km di profondità. La scossa è stata avvertita in maniera netta nel capoluogo, ma anche in tutta l’area e in buona parte delle province di Siena e Prato.

Un’altra scossa, successivamente, si è verificata alle 23.15, di magnitudo 2.3, nella stessa area.

Secondo gli esperti dell’Ingv la scossa è legata allo sciame sismico nella zona di Impruneta, iniziato il 7 maggio. A Impruneta e nel comune vicino di San Casciano Val di Pesa, dopo la scossa di terremoto molte persone sono scese per strada. Sono in corso le verifiche per accertare la presenza di eventuali danni. “Con la sala regionale della Protezione Civile stiamo monitorando la situazione”, scrive sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Al momento non stati segnalati alla sala integrata di protezione civile della città metropolitana di Firenze danni a persone o cose. Anche il sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei, con i carabinieri e la protezione civile sta verificando possibili danni.