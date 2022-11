Terremoto a Scalea, scossa di magnitudo 5.1. Non risultano danni

Cosenza, scossa di terremoto alle ore 22:42 di magnitudo 5.1 con epicentro in mare in prossimità di Arcella, Praia a Mare, Scalea, Tortora. Al momento nessuna richiesta di soccorso o segnalazione di danni alle sale operative dei vigili del fuoco. E’ quanto si legge in un tweet dei vigili del fuoco. “Dalle prime verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio NON risultano danni”. Lo fa sapere su twitter il Dipartimento della protezione civile.