Terremoto ai Campi Flegrei, l’Ingv: In corso uno sciame sismico

Il terremoto di magnitudo 4,4 avvenuto ai Campi Flegrei alle 12,07 fa parte di uno sciame sismico iniziato pochi istanti prima con una scossa di magnitudo 2,1. Lo ha detto all’ANSA la direttrice del dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Francesca Bianco. Una terza scossa, di magnitudo 3,5, è stata registrata alle 12,22. Tutti i terremoti sono avvenuti alla profondità di circa 2,7 chilometri, “una profondità sempre più interessata da queste energie maggiori”, e la scossa principale è localizzata in mare, in un punto molto in prossimità della costa a Ovest del rione Terra. “Il valore del sollevamento del suolo nelle ultime settimane è stimato intorno a 1,5 centimetri e ad ora non è stato osservato un incremento nella velocità di sollevamento. Nelle prossime ore potremo valutare meglio”.