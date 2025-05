Terremoto avvertito a Procida: evacuati 500 studenti

E’ stata avvertita chiaramente sull’isola di Procida la forte scossa di terremoto delle 12.07, anche se, al momento, non si registrano danni. Per precauzione sono stati evacuati tutti i 500 alunni della scuola comprensiva Capraro: gli studenti sono usciti e hanno raggiunto il punto di aggregazione, come previsto dai protocolli di sicurezza. La forte scossa, il cui epicentro sarebbe stato individuato in mare a poca distanza dalla costa di Pozzuoli, è stata avvertita chiaramente anche a bordo di una nave che aveva lasciato da qualche minuto l’approdo flegreo e stava dirigendosi ad Ischia.