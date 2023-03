Terremoto di magnitudo 6.6 in Ecuador, vittime e feriti

Almeno sedici persone sono morte e altre 126 sono rimaste ferite in seguito ad un terremoto di magnitudo 6,6 della scala Richter che ha colpito la provincia costiera di Guayas in Ecuador.

Il maggior numero di morti, secondo quanto reso noto da fonti governative, è stato registrato nella provincia di di El Oro, al confine con il Perù.

Dopo la prima scossa ne sono seguite altre non superiori a 4.8 di magnitudo, con epicentro nel nord-est dell’Isola di Punà, nel Goldo di Guayaquil.

(ITALPRESS).