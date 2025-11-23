Terremoto in Irpinia, l’omaggio di Rai Storia: oggi in onda il doc di Lina Wertmüller 

Sono le 19:34:52 del 23 novembre 1980 quando la terra trema e sconquassa l’Irpinia. “È una domenica sera di novembre”, ineluttabilmente. Un tempo intriso di morte e distruzione che Lina Wertmüller scelse per il titolo del documentario da lei girato sui luoghi del terremoto già pochi giorni dopo. Quarantacinque anni dopo, per rendere omaggio alle vittime del sisma, Rai Cultura propone “È una domenica sera di novembre”, in onda alle 17.45 su Rai Storia. Lina Wertmüller si era recata sui luoghi del terremoto a tre giorni dall’evento: “Mi ci ha portato lo strazio, il dolore, ma anche la voglia di fare qualcosa per quella gente. Quasi un dovere per chi, come me, si occupa di immagini, mettere al servizio di quelle popolazioni e anche per tutti gli altri la mia opera. Un lavoro che non è quotidiano, che duri più dello spazio di un giornale o di una ripresa televisiva, una piccola pietra lanciata con forza e con sdegno nell’immobilità di ogni discorso sul Sud”. In onda per la prima volta il 23 novembre 1981 a un anno esatto dalla tragedia, “È una domenica sera di novembre” è un lavoro che parte dalle prime dolorose immagini provenienti dai telegiornali e prosegue col racconto della ricostruzione, soffermandosi sul senso di perdita improvviso ed inconsolabile dei sopravvissuti, sulle sconfitte per ogni casa distrutta, per ogni ricordo polverizzato, ma anche sulle vittorie dei soccorritori per ogni persona strappata alle macerie.