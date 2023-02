Due sorelle adolescenti sono state salvate nella città di Kahramanmaras, in Turchia, a 101 ore di distanza dal terremoto. Lo riferisconno i vigili del fuoco di Antalya, citati dalla Cnn. Ayfer, 15 anni, è stata estratta dalla macerie 99 ore dopo il sisma, due ore dopo è toccato alla sorella Fatma, 13 anni. I soccorritori hanno lavorato per dieci ore parlando di continuo con le giovani per tenerle sveglie, facendo anche ascoltare loro della musica.