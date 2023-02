Terremoto in Turchia e Siria, l’ultimo bilancio: oltre 37.500 morti e 80 mila feriti

Sono oltre 37.500 le persone che hanno perso la vita in Siria e in Turchia a causa del terremoto. In particolare, è salito a 31.643 il numero delle persone che hanno perso la vita nel sud della Turchia, mentre sono più di 80mila i feriti nel Paese e 93mila le persone che sono state evacuate. Lo ha reso noto l’Afad, l’agenzia che si occupa della gestione delle emergenze in Turchia, mentre l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) riferisce di almeno 5.900 persone morte in Siria a causa del sisma. Il maggior numero delle vittime si registra nel nordovest in mano ai ribelli.