Terremoto in Turchia, estratto vivo dalle macerie dopo una settimana

Il 35enne Bunyamin Idaci è stato estratto vivo dai soccorritori dopo avere passato 177 ore sotto le macerie di uno dei palazzi crollati per il terremoto ad Adiyaman, una delle città più colpite dal sisma in Turchia e Siria. Lo rende noto Anadolu.

Ad Antiochia, in provincia di Hatay, tra le province più colpite dal sisma, dove già una donna era stata salvata dopo essere rimasta sepolta sotto le macerie per 175 ore, stessa fortunata sorte è toccata alla 26enne Derya Akdogan, fa sapere Anadolu.