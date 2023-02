Terremoto in Turchia, il ministro Tajani: Un imprenditore veneto tra i dispersi

“Siamo riusciti a contattare tutti gli italiani che erano presenti nella zona del terremoto, manca solo un italiano che non siamo riusciti a contattare, fermo restando che non ci sono collegamenti telefonici, né sono possibili contatti via internet. Si tratta di Angelo Zen, italiano della regione Veneto, dalla provincia di Vicenza”. Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando in diretta dall’Unità di crisi per lo speciale Tg3 sul terremoto che ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria. Tajani ha aggiunto che si tratta di un imprenditore veneto che “lavorava in Turchia nel settore delle macchine, probabilmente era in contatto e stava lavorando con imprese turche per organizzare probabilmente delle vendite”.