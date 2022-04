Terremoto magnitudo 6 sull’Adriatico, avvertito anche in Campania. Epicentro in Bosnia

Una scossa di terremoto è stata avvertita poco fa in Campania. Ne dà notizia la rete. Sul profilo Twitter di INGVterremoti si legge di un “terremoto di magnitudo ML 6.0 del 22-04-2022 ore 23:07:51 (Italia) in zona: Bosnia and Herz”. “Forte terremoto Magnitudo 6 a Bari-Pescara sull’Adratico, avvertito fino a Trieste e CentroSud”, scrive ilmeteo.it. Earthquake Network segnala un terremoto “a 43km da #Vieste, #Italia”, calcolando 458 segnalazioni in un raggio di 436km.

I Vigili del Fuoco attraverso i loro social chiariscono che si tratta di “scossa #terremoto registrata alle 23:07 sulla Costa Bosniaca ML 6.0. Evento avvertito in tutto il Centro-Sud Italia. Giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco numerose richieste di informazioni. Al momento nessuna segnalazione di danni”.