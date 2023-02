Terremoto magnitudo 7.9 in Turchia, allerta tsunami anche in Italia

Un terremoto di magnitudo 7.9 ha colpito la Turchia quando in Italia erano passate da poco le 2 di notte. Con gravi crolli di tantissimi edifici e decine di morti (al momento si parla di quasi 80), il cui bilancio è in aumento. Coinvolte anche la Siria, sempre in maniera importante con in questo caso già oltre 100 vittime. Il sisma è stato poi avvertito anche in altri Paesi come Libano, Grecia, Cipro e Israele: tanta la paura. L’epicentro del terremoto in Turchia è stato individuato nella provincia di Gaziantep. A quella principale sono seguite altre scosse di assestamento, comunque molto forti. Diramato una allerta tsunami che ha riguardato anche l’Italia, con la circolazione ferroviaria sospesa per precauzione in Sicilia, Calabria e Puglia. Adesso però questo pericolo sembra essersi ridimensionato.