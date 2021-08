Terremoto: Meloni, ‘mai spegnere riflettori su vicenda’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “A 5 anni dal terribile terremoto del Centro Italia noi non dimentichiamo le 299 vittime, le decine di migliaia di sfollati, ma anche la forza e il coraggio di un popolo che, nonostante tutto, vuole far tornare a splendere la propria terra. Continueremo a batterci, nel quasi totale silenzio delle Istituzioni, per la ricostruzione e il rilancio di questi territori. Ci siamo sempre stati e non permetteremo mai si spengano i riflettori sulla vicenda”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.