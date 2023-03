Terremoto, nuove forti scosse in Umbria: chiusa l’Università di Perugia

Due nuove forti scosse di terremoto sono state avvertite nel centro di Perugia. Nel pomeriggio, alle 16.06, una scossa di magnitudo 4.4 era stata registrata a 5 chilometri a Est di Umbertide. Le due scosse di terremoto in Umbria si sono registrate a distanza di cinque minuti l’una dall’altra: la prima, alle 20.08, ha avuto una magnitudo provvisoria tra 4.4 e 4.9, la seconda, alle 20.13, tra 3.7 e 4.2. Quattro palazzine sono state comunque evacuate per precauzione: in tutto 30 persone hanno dovuto lasciare la loro casa in attesa di verifiche. La scossa è stata avvertita anche nelle Marche e in Toscana. A Umbertide le scuole resteranno chiuse. Chiuse anche le sedi dell’Università di Perugia.