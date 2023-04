Terremoto, scossa di magnitudo 5.5 a sud di Malta: avvertita anche in Sicilia 

E’ stato avvertito anche in Sicilia il terremoto di magnitudo 5.5, registrato 19 minuti dopo la mezzanotte di oggi, con epicentro a sud di Malta, ad una profondità di 10 km. Lo riferisce la Protezione civile regionale. Ieri pomeriggio, alle 14.06, la Sicilia orientale era stata scossa da un sisma di magnitudo 4.4, localizzato in mare, a 5 km da Aci Castello (Catania), con ipocentro a una profondità di circa 17 km. Il terremoto al largo di Malta e’ stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv-Roma ed è stato avvertito, infatti, dalla popolazione anche in alcuni comuni siciliani delle province di Ragusa, Siracusa e Catania. Attivata la sala operativa regionale. Su disposizione del dirigente generale Cocina, tramite sala operativa e dirigenti di pc delle province di Catania, Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, i sindaci dei comuni interessati sono stati invitati a preallertare le strutture di protezione civile e verificare eventuali danni, verificare procedure di emergenza e di avviso ai cittadini nelle aree costiere esposte, anche se appare Improbabile un evento maremoto. Preallertate anche le organizzazioni di volontariato.