Terremoto spaventa l’infettivologo Bassetti: Sensazione terribile

La scossa di terremoto di 4.1 gradi che ha interessato questo pomeriggio la provincia di Genova ha spaventato anche l’infettivologo Matteo Bassetti: “Una sensazione terribile che non avevo mai provato prima – scrive su Facebook il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova – 4-5 secondi in cui tutto tremava intorno a me, quasi come fosse una raffica improvvisa di vento fortissimo, quasi un boato che fa muovere tutto intorno a te. Ti senti inerme, il tempo sembra fermarsi, i suoni diventano miti e speri solo che finisca presto e non faccia danni a cose e persone. Questo – prosegue – e’ quello che ho provato oggi alle 15,39. Scossa di terremoto a 4.4 scala Richter (scrive il medico, ma INGV certifica a 4,1, ndr). Per fortuna apparentemente nessun danno, ma tanta tanta paura. La Natura comanda e per questo va rispettata di piu'”.