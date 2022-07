Territori in transizione, al via la seconda giornata del Festival della soft economy promosso da Symbola

Si svolge oggi a Treia, in provincia di Macerata, la seconda giornata del “Festival della soft economy”, arrivato alla decima edizione, iniziativa che precede il consueto seminario estivo di Symbola, intitolato quest’anno “La forza della sostenibilità in Italia oggi”. Al centro della seconda giornata del Festival è il tema dei”Territori in transizione” tra “sostenibilità, comunità e innovazione”.

Arrivato alla ventesima edizione, il Seminario si è affermato come uno dei più importanti appuntamenti nazionali di riferimento sull’economia, la società e l’economia, sui temi della sostenibilità, dello sviluppo, della competitività e del posizionamento strategico del Paese. Lo ha annunciato la stessa “Fondazione delle qualità italiane”. Quest’anno, al centro dei due appuntamenti c’è il tema della sostenibilità, “non come un vincolo astratto, ma come una chiave per le difficili sfide che abbiamo davanti”, sottolineano gli organizzatori. “Come dice il Manifesto di Assisi, affrontare con coraggio le crisi legate al clima, alla pandemia e alla guerra è necessario, ma rappresenta anche un’occasione per costruire un’economia e una società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro”, proseguono. E ancora: “Possiamo farlo a partire dalla convinzione che non c’è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia. Possiamo farlo se chiamiamo a raccolta le energie migliori e se guardiamo il nostro Paese negli occhi, senza pigrizia e con più empatia: è la missione che da sempre condivide la Fondazione Symbola”.Ecco il programma degli interventi.

IL PROGRAMMA DI OGGI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022

ore 9.30 – 13.00 | Teatro Comunale Treia

TERRITORI IN TRANSIZIONE

Sostenibilità, Comunità, Innovazione

in collaborazione con IFEL

Presiedono e introducono

PIERCIRO GALEONE Direttore Fondazione IFEL

FABIO RENZI Segretario generale Fondazione Symbola

Come rappresentare la transizione

GIAMPIERO LUPATELLI Vicepresidente Caire

Il Rapporto “Territori in Transizione” di IFEL e Fondazione Symbola: lavori in corso

DOMENICO STURABOTTI Direttore Fondazione Symbola

Presentazione del Rapporto “Soluzioni e tecnologie per i piccoli comuni e le aree montane” realizzato da Fondazione Symbola, Carsa, Fondazione Hubruzzo, Osservatorio Officina Italia

Intervengono

ALDO BONOMI Fondatore e Direttore Consorzio Aaster

MARCO BUSSONE Presidente nazionale Uncem

LINO GENTILE Sindaco di Castel del Giudice, Responsabile Anci Aree interne

FRANCESCO MONACO Capo Dipartimento fondi europei e investimenti territoriali Fondazione IFEL

ANTONIO NICOLETTI Responsabile Aree protette e biodiversità Legambiente

PAOLO PIGLIACELLI Esperto Struttura commissariale sisma 2016 per il PNRR Fondo Complementare

ANDREA SPATERNA Presidente Parco nazionale Monti Sibillini

PAOLO SUBBISSATI Consigliere incaricato Gruppo Costruttori Assolegno

Conclude

GUIDO CASTELLI Assessore Bilancio e Ricostruzione Regione Marche, membro consiglio direttivo Fondazione IFEL

