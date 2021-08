Territorio, al via “Visitazioni”: con Scabec alla scoperta del Vallo di Diano

Una passeggiata lungo un sentiero ancora poco noto al grande pubblico. Un affascinante tour che attraversa alcune delle zone più incantevoli del nostro territorio. Il piacere di una visita che incontra la concretezza di una vera e propria azione. Nasce così il progetto Visitazioni, iniziativa di promozione e valorizzazione culturale presentata da Scabec – Società Campana Beni Culturali nell’ambito del progetto campania>artecard, il pass della Regione Campania che offre la possibilità di fruire il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico. Sarà possibile vivere un’esperienza a contatto con il territorio, un momento in cui immergersi totalmente nella storia e nella cultura di due tra i luoghi a maggior valore turistico della Campania: il Vallo di Diano, definito nella guida Lonely Planet dedicata alla Campania come “un luogo fiabesco, incastonato nel sud-est e fuori dalle rotte più battute, che può rivelarsi una delle sorprese più grandi della regione” e l’Alta Irpinia, che gli autori del marchio di guide turistiche più lette al mondo hanno definito “di una bellezza non convenzionale e tutt’altro che trendy, uno dei pochi territori che sono in grado di trasmettere in egual misura la forza dirompente del proprio carattere”.

Durante la rassegna “La Certosa delle Arti” – iniziativa nata per trasformare la Certosa di San Lorenzo e Padula in un vero e proprio hub delle culture con musica dal vivo, mostre fotografiche, laboratori sperimentali e masterclass – si terranno 6 appuntamenti presso alcune mete sorprendenti del Vallo di Diano, territorio che si fregia del riconoscimento di Patrimonio UNESCO e che fa parte della rete globale dei Geoparchi; dal 25 al 29 agosto, in occasione della nona edizione dello Sponz Fest – il festival ideato e diretto dal poliedrico artista Vinicio Capossela – le Visitazioni di campania>artecard toccheranno 6 tra i borghi più ricchi di storia e cultura del territorio irpino.

Di seguito il calendario completo delle Visitazioni organizzate in Irpinia e nel Cilento (in collaborazione con la Comunità Montana Valle di Diano):

19 agosto: Padula (SA)

Visita al Sito di San Giovanni in Fonte

Ore 18.30, visita guidata al sito di San Giovanni in Fonte

20 agosto: Teggiano (SA)

Visita al centro storico

Ore 17:30, ritrovo a Piazza San Cono | ore 17:45, visita al centro storico

21, 22 e 23 agosto: Polla (SA)

21 agosto – Visita guidata al centro storico

Ore 17:00 ritrovo in Piazza del Ponte adiacente Cappella S. Barbara

22 agosto – Visita guidata al centro storico con percorso romano

Ore 17:00 ritrovo in Piazza del Ponte adiacente Cappella S. Barbara

23 agosto – Trekking Time alla scoperta delle Montagne di Polla

Ore 17:00, ritrovo in Piazza del Ponte adiacente Cappella S. Barbara / ore 17:30, Trekking Monte San Tommaso

25 agosto:

Teggiano (SA) – Visita al centro storico

Ore 17:30, ritrovo a Piazza San Cono | ore 17:45, visita al centro storico

Andretta (AV) – Visita al centro storico e al Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana

Ore 17:00 Piazza dei Caduti, Andretta

26 agosto:

San Pietro al Tanagro (SA) – Valle dei mulini: escursione nel bosco e visita guidata ai mulini ad acqua

Ore 16:00, ritrovo a San Pietro al Tanagro (SA) presso il Parco dei Mulini

Aquilonia (AV) – Borgo antico di Carbonara, Museo delle Città Itineranti e Museo Etnografico “Beniamino Tartaglia”

Ore 17:00 – Borgo Antico di Carbonara, Aquilonia

27 Agosto:

Sassano (SA) – Valle delle Orchidee, Picnic Piscina del Brigante e visita al centro storico

Ore 9:30 ritrovo Ecomuseo, Vallepiana

Conza della Campania (AV) – Parco archeologico di Compsa; visita al foro, all’anfiteatro, alle terme e alle are votive dell’antica Conza

Ore 10:00 – Ingresso parco Archeologico, Compsa

Calitri (AV) – Visita al centro storico e al Museo della ceramica del Borgo Castello

Ore 17:00 – Piazza della Repubblica, Calitri

28 agosto: Bisaccia (AV)

Visita alla Concattedrale della Natività di Maria, al Castello Ducale e al Museo Civico Archeologico

Ore 10.00 – Piazza Duomo

29 agosto: Lacedonia (AV)

Visita al Museo Antropologico Visivo Irpino, al Museo Diocesano “San Gerardo Maiella” e all’antica Cattedrale

Ore: 10.00 – Via Tribuni Lacedonia