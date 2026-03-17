Terrorismo, attentato alla Sinagoga di Roma: 5 rischiano processo

Roma, 17 mar. (askanews) – La Procura della Repubblica di Roma ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la corresponsabilità nell’attentato con finalità terroristiche perpetrato il 9 ottobre 1982 davanti alla Sinagoga di Roma, che causò la morte di Stefano Gaj Taché di appena due anni e il ferimento di 40 fedeli di religione ebraica.

In una nota gli inquirenti di piazzale Clodio aggiungono poi che “il commando, composto da terroristi appartenenti alla organizzazione capeggiata da Abu Nidal, lanciò bombe a mano, contemporaneamente esplodendo raffiche con pistole mitragliatrici all’indirizzo dei numerosi fedeli, che, al termine della funzione religiosa, stavano uscendo dal cancello secondario della Sinagoga che insiste su via Catalana, dileguandosi poi nelle vie adiacenti”.

L’avviso di chiusura indagini per l’attentato alla Sinagoga di Roma riguarda Abou Zayed Walid Abdulrahman, 68enne, detenuto in Francia ed a giudizio per la strage del 2 agosto 1982 di Rue des Rosiers a Parigi; Abed Adra Mahmoud Khader, 71enne cittadino palestinese residente in Cisgiordania; Al Abassi Souheir Mohammad Hassan Khalil, 74enne di origine palestinese residente in Giordania; Hamada Nizar Tawfiq Mussa, 65enne di origine palestinese residente in Giordania; Abu Arkoub Omar Mahid Abdel Rahman, 66enne di origine palestinese, residente in Giordania.

I magistrati di Roma ipotizzano che gli indagati individuati grazie alla nuova inchiesta abbiano agito in concorso con tre soggetti deceduti; Alhamieda Rashid Mahmoud alias Fouad Hijazy, Maher Said, Al Awad Yousif alias Arabe El Arabi Tawfik Gamal, deceduti.

Gli accertamenti sul caso sono state dalla Digos di Roma e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e “sono state riattivate sulla base di nuove notizie, potenzialmente idonee alla identificazione dei responsabili, emerse nelle indagini condotte a Parigi sull’attentato, riconducibile alla stessa organizzazione, compiuto a Parigi il 2 agosto 1982.