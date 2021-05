Terrorismo: Campagna, ‘Br arrestati non vogliono estradizione? Vigliacchi come allora’

Milano, 6 mag.(Adnkronos) – La richiesta da parte degli ex br arrestati, di non essere estradati dalla Francia “è una cosa che ha dell’incredibile” e dimostra “oggi come allora che quelli sono dei vigliacchi”. Lo dice all’Adnkronos Maurizio Campagna, fratello di Andrea, il poliziotto ucciso in un agguato il 19 aprile 1979, a Milano. Un omicidio del quale furono ritenuti responsabili tra gli altri, Luigi Bergamin e Cesare Battisti.