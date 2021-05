Terrorismo: Casellati, ‘abbiamo sconfitto nemici, siamo più solidi e forti’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Il cammino di verità che abbiamo percorso insieme in questi decenni ci ha reso sicuramente più solidi e forti nell’affrontare i tanti nemici, interni ed esterni, di ieri e di oggi. Siamo riusciti a sconfiggere i nemici di ieri, come il Presidente Mattarella ci ha ricordato, ‘grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti e grazie all’unità che il popolo italiano ha saputo esprimere in difesa dei valori più profondi della propria civiltà'”. Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della celebrazione a Palazzo Madama del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo.