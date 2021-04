Terrorismo: De Corato, ‘bene arresti, ora certezza della pena senza sconti e benefici’

Milano, 28 apr.(Adnkronos) – “Finalmente si va nella direzione di garantire giustizia, seppur a distanza di svariati anni, alle famiglie di alcune vittime del terrorismo rosso assassinate negli ‘anni di piombo’. Mi auguro che ora il centrosinistra non ricominci con le solite farneticanti idee di petizioni per chiedere l’amnistia degli ex brigatisti”. Lo afferma l’assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando l’arresto avvenuto questa mattina in Francia di alcuni ex terroristi rossi.