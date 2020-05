Terrorismo: Fico, ‘rafforzare impegno istituzioni in ricerca verità’

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Rafforzare l’impegno di tutte le Istituzioni coinvolte in questo percorso di verità, giustizia e trasparenza è essenziale per la salute della nostra democrazia. Imprescindibile per rendere la nostra comunità nazionale più consapevole del suo passato e per consolidare gli anticorpi necessari a contrastare ogni possibile rigurgito di estremismo ideologico e di violenza politica”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, in un passaggio del lungo messaggio inviato al sindaco di Brescia Emilio Del Bono in occasione del quarantaseiesimo anniversario della strage di piazza della Loggia.