Terrorismo: Miccichè, ‘io ex Lotta Continua? No, ma assurdo carcere per fatti di 50 anni fa’

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – “Se devo essere sincero, non è facile dire da che parte stare, ma stiamo parlando di persone che oggi hanno 80 anni e che dovrebbero andare in carcere per fatti avvenuti quando avevano 30 anni. E se penso che assassini come l’ex pentito Avola sono liberi e Pietrostefani potrebbe finire in carcere, mi metto a gridare…”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che commenta gli arresti degli ex terroristi italiani a Parigi. Lui, da giovane, quel mondo lo ha vissuto da vicino. Anche se specifica: “Io non ero di Lotta Continua, ma ero nel gruppo di simpatizzanti palermitani, insomma una minchiata…”. Ribadisce più volte di “non volere giustificare nessuno” ma sottolinea: “sono accusati di fatti avvenuti 50 anni fa, in un momento storico oggettivamente pazzesco, un momento in cui tanti di noi, se non altro per un livello di educazione, eravamo interessati al mondo Lotta Continua. Ma posso dire certamente che non era un fatto di delinquenza, ma di ideali”.