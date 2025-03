Terrorismo, protezione luoghi pubblici: dall’Ue 30 milioni per 13 progetti

La Commissione europea ha selezionato 13 progetti, che coinvolgono 163 partecipanti di 22 Stati membri e due Paesi terzi, per finanziare con 30 milioni di euro dal Fondo Sicurezza Interna (Isf) la protezione spazi pubblici come centri commerciali, trasporti pubblici, luoghi di intrattenimento e luoghi di culto. Il bando, che prevedeva un budget totale di 5 milioni di euro, era rivolto ad autorità pubbliche, forze dell’ordine, istituti di ricerca e aziende private e risponde all’esigenza di contrastare le minacce del terrorismo per i luoghi di culto ebraici, scuole e gli spazi di aggregazione. I progetti devono diventare tutti operativi nella prima metà del 2025 e sosterranno l’attuazione del programma antiterrorismo dell’Unione europea. Si concentreranno su aree prioritarie fondamentali: la lotta al traffico di armi da fuoco; la lotta alle minacce poste dai droni non cooperativi; la protezione contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Questa iniziativa di finanziamento si basa sugli sforzi precedenti, con 22,7 milioni di euro e 17,8 milioni di euro stanziati rispettivamente nel 2020 e nel 2022.