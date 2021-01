Terrorismo: tunisino fermato scoprì microspia sulla sua auto in Tunisia e la distrusse**

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – Nouri Ejjed, il tunisino fermato oggi per favoreggiamento personale con finalità di terrorismo, per avere favorito la latitanza e la fuga all’estero di Aymen Abidi, ricercato internazionale e destinatario di un mandato di cattura europeo spiccato dalla magistratura tedesca, lo scorso novembre scoprì sulla sua auto, mentre era in viaggio in Tunisia, la microspia sistemata dai magistrati della Dda che coordinano l’inchiesta. Il dato emerge dal provvedimento di fermo in possesso dell’Adnkronos.