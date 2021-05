Terrorismo: Veltroni, ‘si può dare clemenza solo in cambio di verità’

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Ho molto apprezzato le parole di Mario Calabresi, figlio del commissario ucciso a Milano nel 1972. Le parole in cui non invoca la galera per i colpevoli ma chiede verità mi fanno pensare all’esperienza sudafricana dopo l’apartheid: verità in cambio di clemenza”. Lo afferma Walter Veltroni, ex segretario del Pd, giornalista e scrittore, in un’intervista a Repubblica, sulla stagione degli anni di piombo. Con l’omicidio di del leader democristiano Aldo Moro “fu spezzato l’ultimo grande disegno per il Paese e dopo non ce n’è più stato uno di altrettanta grandezza. Da allora l’Italia è rimasta una pallina di ping pong in un tornado”. In quell’omicidio “c’è anche la radice della nostra crisi infinita”.