Tersan e Mesa rilanciano il baratto nel mercato agricolo

É stato un vero e proprio baratto: circa dieci tonnellate di Bio Vegetal, il biofertilizzante organico prodotto da Tersan Puglia di Modugno (Bari) dai rifiuti organici conferiti dai comuni del territorio, contro oltre 500 chili di frutta e verdura coltivate dall’azienda agricola di Putignano (Bari) Mesa sulle proprie terre e fertilizzate con l’ammendante di Tersan. La consegna dei prodotti, avvenuta nello stabilimento di Tersan Puglia – attiva da cinquant’anni nel compostaggio dei rifiuti organici per la produzione di biofertilizzante e biometano – è stata seguita dalla loro distribuzione gratuita a tutta la comunità aziendale di Tersan. Si è trattato – informa una nota della Tersan – del momento clou del progetto “Dalla comunità alla terra, dalla terra alla comunità”, che prevede un vero e proprio baratto tra il Bio Vegetal e i prodotti ortofrutticoli ottenuti dalle terre di MESA fertilizzate con l’ammendante di Tersan; con quest’ultimo baratto, dall’inizio del progetto (circa un anno fa) Tersan ha fornito circa 38 tonnellate di fertilizzante Bio Vegetal a Mesa, ricevendo in cambio oltre 2.100 chili di frutta e verdura di stagione donati tutta la comunità aziendale. Il progetto – avviato durante il percorso di Tersan Puglia per ottenere la recente certificazione internazionale ‘B Corp’ (prima azienda in Europa nel settore del compostaggio) – mira a diffondere tra i dipendenti la cultura di una corretta alimentazione.