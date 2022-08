Terza notte gratis per i turisti in autunno, da Penisola sorrentina e Capri proposta alla Regione

Gli operatori turistici della Penisola Sorrentina, di Gragnano e di Capri chiedono alla Regione Campania di destinare risorse per offrire una notte gratis nel periodo autunnale ai turisti che sceglieranno le nostre Zone a Turismo Prevalente. Un progetto che mira a dare forza alla destagionalizzazione.

Ecco il testo della lettera inviata all’assessore regionale del turismo Casucci.

Gentile Assessore al Turismo della Regione Campania

Dottor Felice Casucci

Ricordera’ certamente che la nostra associazione anticipo ‘tutti gli altri territori proponendo già a partire dal 2020 l’iniziativa gratis della terza notte per i turisti.

Tanti territori hanno seguito questa strada (Piemonte,Lazio,Puglia) e hanno ripetuto questo progetto anche nel 2021 e nel 2022 per gli ottimi risultati raggiunti.

Ad esempio per l’anno 2022 la Regione Piemonte ha finanziato la misura Voucher Vacanze 2022 destinando ai fini attuativi di tale iniziativa risorse pari a €. 1.200.000,00.

I “Voucher vacanze”, possono essere utilizzati da turisti, anche nell’ambito di pacchetti vacanza, per:

trascorrere nel periodo compreso dall’avvio operativo dell’iniziativa e fino al 30 Giugno 2023, almeno quattro pernottamenti presso le strutture alberghiere ed extralberghiere piemontesi aderenti all’iniziativa, di cui uno a carico della Regione, uno dell’operatore e due del cliente (in caso di permanenza di 14 notti o superiore, l’offerta è raddoppiabile, quindi due pernottamenti a carico della Regione e due dell’operatore).

Purtroppo fino ad oggi la Regione Campania ha valutato di non procedere in tale direzione.

Siamo convinti che per territori come i nostri tale misura potrebbe dare risultati interessanti per il periodo autunno-inverno e dare forza a un programma di destagionalizzazione, importantissimo per le Zone a Turismo Prevalente.

Per questo Le chiediamo di avviare tale misura per il 2022 nell’ambito di un progetto che miri appunto alla destagionalizzazione.

In attesa di un Suo riscontro la salutiamo cordialmente

Sergio Fedele, Presidente Atex Campania

Graziano D’Esposito, Presidente Atex Isola di Capri

Pietro Cannavacciuolo, Presidente Atex Sorrento

Fabrizio Di Gennaro, Presidente Atex Vico