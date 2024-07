Terzigno, via alla rassegna “Prendiamo un po’ di fresco con l’autore”: si presenta la Dieta degli ormoni di Annamaria Colao

Prendiamo un po’ di fresco con l’autore: è un format letterario che lancia il Comune di Terzigno curato dal sindaco Francesco Ranieri e dall’assessore alla cultura Genny Falciano. Si tratta di una serie di eventi culturali che si terranno la sera al fresco nell’area all’aperto del Museo Matt.

Si parte domani, martedì 9 luglio alle ore 20,30, con la presentazione del libro La dieta degli ormoni della scienziata Annamaria Colao edito da Sonzogno. Oltre all’autrice interverranno Rosa Carillo Ambrosio, collaboratrice del Corriere del Mezzogiorno e dell’Osservatore Romano, e Felice Picariello ricercatore scientifico cattedra Unesco Federico II. E’ previsto un intervento dell’attrice Rosaria De Cicco. La serata sarà introdotta dal sindaco Francesco Ranieri e dell’assessore Genny Falciano.

“Nella Dieta degli Ormoni – spiega l’autrice, titolare della cattedra Unesco della Federico II – ho proposto quattro schemi alimentari da considerarsi come dei riferimenti elastici. L’alimentazione, la nutrizione, sono ambiti complessi della medicina che presuppongono il dialogo con altre branche. L’endocrinologia è chiaramente connessa a tutto ciò: gli ormoni regolano il nostro metabolismo, l’abbassamento o innalzamento del peso non sono solo conseguenza di ciò che mangiamo.Ciò che mangiamo è il motore che ci consente di vivere, ma non basta per stare in forma: è fondamentale l’esercizio fisico e uno stile di vita adeguato al nostro organismo e anche ai tempi che viviamo”.

“Con Annamaria Colao portiamo la scienza sui territori, tra la gente. Sono orgoglioso anche di raccontare il lavoro che con la cattedra Unesco di Educazione alla salute della Federico II stiamo egregiamente svolgendo” dice Felice Picariello, ricercatore scientifico della cattedra Unesco della Federico II che interverrà durante la presentazione. “L’attenzione alla salute ed al proprio corpo – per Rosa Carillo Ambrosio – è quanto mai attuale e predominante nel nostro quotidiano. L’amministrazione comunale di Terzigno offre una grande opportunità: quella di confrontarsi con una scienziata di caratura mondiale inoltre questo libro è già un best-seller. Sarà una serata straordinaria uniremo informazione e salute e intrattenimento culturale e scientifico di altissimo valore”.