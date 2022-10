Terzo acuto di fila del Monza: lo Spezia si arrende 2-0

MONZA (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva, dall’avvento di Palladino sulla panchina, per il Monza. La squadra brianzola, tra le mura amiche dello U-Power Stadium, batte 2-0 lo Spezia grazie alle reti firmate da Carlos Augusto e da Marì. Momento magico per il Monza, che conquista altri tre punti preziosi contro una concorrente diretta nella lotta per la salvezza. Discorso diverso per lo Spezia che, dopo lo 0-4 rimediato contro la Lazio, non è sembrato mai essere in grado di rendere la vita difficile agli avversari. Inizio coraggioso della squadra ligure che, al 4′, dopo un tocco di mano in area di Rovella, esulta per l’assegnazione di un calcio di rigore; l’arbitro Perenzoni però si ricrede poco dopo aver consultato il Var e il gioco può riprendere da dove era stato interrotto. Scampato il pericolo, la reazione del Monza arriva al 26′ con Ciurria che, da fuori area, impegna l’estremo ligure. L’occasione da rete mancata scuote l’undici di Palladino che, al 32′, può esultare per il gol del vantaggio: recupero di Sensi a metà campo e pallone che arriva a Pessina. L’ex Atalanta innesca sulla sinistra Carlos Augusto che, entrato in area, col sinistro trafigge Dragowski per l’1-0 dei padroni di casa, che chiude la prima frazione di gara.

Nella ripresa lo Spezia prova a imporre il proprio ritmo agli avversari ma il Monza mostra grande solidità e, al 63′, sugli sviluppi di un corner calciato da Barberis, Marì prende il tempo agli avversari e sigla la rete del raddoppio. Incassato il 2-0, l’undici di Gotti prova a rifarsi sotto nel tentativo di rimettere la gara sui giusti binari e, al 72′, Maldini prova ad accorciare le distanza con un destro indirizzato sul primo palo ma Di Gregorio non si lascia sorprendere e in tuffo evita la rete. Gli ultimi minuti della gara sono concitati ma il Monza non regala nulla agli avversari e può festeggiare una vittoria importante ai fini della salvezza.

– foto Image –

