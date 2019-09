Terzo Forum sulla green economy all’Ambasciata d’Italia in Bielorussia

L’Ambasciata d’Italia a Minsk, in collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero, la Camera di Commercio e Industria della Repubblica di Bielorussia e Confindustria Bielorussia organizza il Terzo Forum dedicato alla Green Economy il prossimo 8 ottobre presso il centro congressi “Footbalny Manezh” (Prospekt Pobeditelei 20/2) della città. Nel 2016 è stato approvato il primo Piano Nazionale per lo Sviluppo dell’Economia Verde che pone importanti obiettivi di diversificazione energetica entro il 2020. Il Piano prevede agevolazioni per le rinnovabili, lo sviluppo di nuovi sistemi di gestione integrata dei rifiuti e la costruzione di impianti di pirolisi, l’incentivazione di un’edilizia sostenibile, maggiore attenzione per l’efficientamento energetico, per l’agroindustria (zootecnia e biomasse) e per le smart cities.

Per massimizzare le opportunità d’affari delle imprese partecipanti, quest’anno il Forum verrà organizzato all’interno della principale fiera bielorussa dedicata all’energia e all’ecologia: “Energy Expo” (Minsk, 8-11 ottobre), cui parteciperanno circa 300 società da 24 Paesi per un’affluenza stimata di 12 mila persone.

All’interno della fiera, l’Ambasciata con ICE e Confindustria Bielorussia organizzerà, per la prima volta, un’area espositiva dove le imprese partecipanti al Forum potranno avere un proprio stand.