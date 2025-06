Terzo mandato, Donzelli: se arriva proposta seria da Regioni o Lega la affrontiamo

Roma, 13 giu. (askanews) – “Se arriva una proposta seria e concreta da parte delle regioni o di un alleato come la Lega, la affrontiamo. Sceglieremo sempre pensando all’interesse degli italiani con la con la lucidità e la serenità che sempre abbiamo”. Lo ha detto Giovanni Donzelli intervenendo a Spazio Lavoro, l’evento organizzato dai Gruppi parlamentari di Fdi di Camera e Senato a Lecce.

“Certo, se bisogna fare in tempo per le prossime regionali, questa proposta deve arrivare presto. Noi abbiamo dato disponibilità ma fra dare disponibilità e farci carico noi di una richiesta che non è nostra c’è un po’ di differenza”, ha aggiunto.

“Sulla vicenda del terzo mandato – ha osservato Donzelli – tutti si sono straniti ma abbiamo detto una cosa banale: se per le regioni è necessario e opportuno allungare i mandati da due a tre, se ci arriva una proposta concreta, ne parliamo. Sembrava che avessimo detto chissà cosa, ma noi siamo pronti a parlare di tutto. Non è che quando io sono entrato, ormai trent’anno fa in sezione, mi hanno detto che i nostri valori erano ‘Dio, patria e massimo di due mandati'”.