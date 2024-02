Terzo mandato, Salvini: non farà litigare centrodestra

Roma, 17 feb. (askanews) – “Non è una cosa che mi sta togliendo il sonno, se ne sta occupando il Parlamento. Io faccio il ministro delle opere pubbliche e cerco di creare lavoro”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni del Tgr durante un evento elettorale a Cagliari.

“Personalmente penso che porre un limite ai mandati per gli amministratori degli enti locali sia un errore. Non c’è per i ministri, per i presidenti della Repubblica, per il governo. Perché metterlo per sindaci e governatori? Tuttavia, non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra”, ha concluso.