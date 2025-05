Terzo mandato, Schlein: nel Governo si sono spaccati sulle poltrone

Roma, 19 mag. (askanews) – “Oggi il governo si è spaccato sulle poltrone, che peraltro erano l’unica cosa che li teneva insieme”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, arrivando alla maratona oratoria della Cgil a sostegno dei referendum.

“E intanto – ha aggiunto – anche oggi non hanno parlato dei problemi degli italiani nel consiglio dei ministri: mentre i ministri della Lega non votavano sul terzo mandato, non si è parlato dei salari, non si è parlato della sanità pubblica… Anzi, sulla sanità si è aperta una crisi nel governo di destra in Friuli, perché evidentemente continuano a rimpallarsi le responsabilità a vicenda tra il governo nazionale e le regioni”.

“Ma – ha concluso la Schlein – di fondo anche lì c’è la questione del terzo mandato e della prosecuzione del proprio potere. Quindi anche oggi la destra dà la dimostrazione che non ha interesse a occuparsi dei problemi concreti degli italiani ma soltanto del futuro dei propri esponenti”.