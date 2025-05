Terzo mandato, Tajani: no divisioni, è dibattito solo giuridico

“Non c’è nulla di politico e nulla di personale”

Genova, 19 mag. (askanews) – “Il problema era se impugnare o meno una legge regionale che fissava la possibilità di avere un terzo mandato. Il problema è di tipo giuridico non di tipo personale: se una legge regionale, sia pure di una Regione a statuto speciale, possa scavalcare la legge nazionale. Io credo che prevalga sempre la legge nazionale. Non c’è nessuna divisione, è un dibattito giuridico, non c’è nulla di politico e nulla di personale. Siamo tutti tranquilli”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani commentando il voto contrario della Lega sull’impugnazione da parte del Cdm della legge trentina sul terzo mandato, a margine di un incontro elettorale a Genova.”Il centrodestra – ha aggiunto Tajani – a differenza della sinistra, è dal 1994 che si presenta unito come qui a Genova. E’ la nostra forza perché la nostra non è un’alleanza elettorale ma è una coalizione politica, con le diverse sfumature e con le diverse identità. Noi siamo diversi dai nostri alleati, siamo il Partito popolare europeo in Italia, ma siamo leali fino alla fine della legislatura a questo governo. Quindi si mettano l’anima in pace e non sperino in divisioni nel centrodestra che non ci saranno”.