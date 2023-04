Terzo Polo, Calenda accelera: alle 18,30 si discute e vota su partito unico

“Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo”. Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda.

Il leader di Azione spiega al “Corriere della Sera” che succede con Matteo Renzi: “Bisogna chiederlo a lui. Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchi anche personali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia viva. Il punto per noi e’ politico: Renzi si rifiuta di prendere l’impegno di sciogliere Italia viva quando nascera’ il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico”. “E questo – aggiunge l’ex ministro – e’ un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere”. Intanto il coordinamento del Terzo Polo non si riunisce piu’: “Perche’ a dicembre con un colpo di teatro Renzi e’ ridiventato segretario di Italia viva, accentrando su di se’ tutti i poteri e levando Ettore Rosato con cui lavoravamo molto bene e che sedeva negli organi di coordinamento del Terzo Polo. Oggi nel Comitato politico del Terzo Polo non c’e’ nessuno che puo’ prendere impegni per Italia viva. E anche il gruppo che doveva studiare le regole del congresso non riesce piu’ a riunirsi perche’ da Italia viva non danno disponibilita’. Quindi Renzi deve fare chiarezza”. Calenda sa anche come si puo’ fare: “Intanto rispondendo al documento che gli ho mandato da settimane per preparare il processo che portera’ al partito unico e poi dicendo con chiarezza se e’ disponibile a sciogliere Italia viva, perche’ se non e’ disponibile non nasce nessun partito”. Quindi tutto ruota attorno al leader di Italia viva Matteo Renzi: “Questo e’ l’altro problema. Quello che io mi rifiuto di fare e’ di girare l’Italia come un pazzo insieme a Elena Bonetti, produrre proposte e nel contempo avere una persona che e’ in altre cose affaccendato ma da cui dipende ogni singola decisione. Non puoi fare credibilmente un partito con uno che ti avverte che fara’ il direttore del Riformista un quarto d’ora prima che accada”, conclude Calenda.