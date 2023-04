Terzo Polo, Renzi: Calenda ha deciso che il partito unico è morto, ma c’è uno spazio

“Tornerò in giro per l’Italia. Ci sarà da far partire il Riformista, c’è da riorganizzare Italia Viva. Con la massima apertura a tutti coloro i quali vorranno costruire insieme a noi il Terzo Polo senza alcun protagonismo da parte mia. Sono a disposizione per un progetto più grande insieme a tutte e a tutti, a giovani e amministratori, perché tutti vengano a darci una mano. Lavoro per costruire quella che è un’esigenza dell’Italia: uno spazio di libertà che c’è e non possiamo buttarlo via. Calenda ha deciso che il partito unico è morto, ma c’è uno spazio”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Radio Leopolda.