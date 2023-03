Terzo polo, Renzi: Verso il partito unico nei tempi previsti da Calenda. Italia Viva cerca idee, iscrivetevi

“Il progetto del Terzo Polo avanza. Oggi come Italia Viva confermeremo l’impegno verso il Partito unico nei tempi proposti da Calenda e daremo i nostri suggerimenti perché il processo sia il più aperto e inclusivo possibile. Nel frattempo lavoriamo insieme sulle proposte e sulle idee, non solo in Parlamento”. Così Matteo Renzi su Enews. “Oggi ad esempio alle 18, al teatro Eliseo, facciamo una iniziativa condivisa sui temi della sanità. Passo dopo passo, giorno dopo giorno, evento dopo evento la casa dei riformisti prende forma. E se vi va dateci una mano: abbiamo bisogno di persone che si iscrivano a Italia Viva, che ci diano un contributo anche economico, che ci sommergano di idee, commenti, proposte, che ci aiutino a rilanciare i contenuti sui social e non solo”, conclude.