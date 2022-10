Terzo polo, Scalfarotto: Renzi parlerà in aula per la fiducia, nessun gelo con Calenda

“Calenda salirà al Quirinale e Renzi parlerà in aula per il voto di fiducia, ma non abbiamo l’idea di comporre una diarchia: non c’è bisogno che Renzi e Calenda stiano sempre insieme. Alle consultazioni ci saranno i capigruppo e la presidente di IV e sarà dunque una delegazione al massimo livello. Il Terzo Polo procede spedito: a novembre ci sarà la formalizzazione della federazione e andiamo rapidamente verso il partito unico. Questo soggetto politico è patrimonio di un’ampia comunità che lo ha votato e il gruppo lavora benissimo. Lasciamo perdere qualche titolo di organi di stampa che non nutrono particolari simpatie nei nostri confronti. Nessun gelo, anzi è vero il contrario”. Così il senatore di Azione/IV Ivan Scalfarotto a Skytg24.