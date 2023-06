Terzo settore, avviso di Bper: incentivi a progetti innovativi di inclusione

Bper lancia la 6/a edizione della raccolta collettiva di fondi (crowfunding) a sostegno del terzo settore, denominata “Il futuro a portata di mano”. L’iniziativa prevede il sostegno a 3 progetti di riqualificazione di spazi per attività culturali e creative per i giovani in aree territoriali caratterizzate da una “situazione di fragilità sociale ed economica”. Il bando si rivolge ad enti del terzo settore per la candidatura di progetti che abbiano la finalità di attivare azioni innovative e inedite con impatto sociale misurabile, per l’inclusione di famiglie con bambini e bambine fino ai 10 anni e giovani fino ai 19 anni. La presentazione dei progetti da co-finanziare deve avvenire entro il prossimo 4 agosto sulla piattaforma ‘Produzioni dal Basso’. Bper metterà a disposizione il 65% delle risorse per i progetti che riusciranno a raccogliere il 35% dell’obiettivo previsto per la raccolta di fondi.