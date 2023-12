Terzo settore, Call for Education: 3,2 milioni di euro per 18 progetti

UniCredit Foundation premiera’ i 18 progetti di organizzazioni non profit vincitori della “Call for Education 2023” con un totale di quasi 3.250.000 euro per sostenere il loro lavoro con gli studenti delle scuole secondarie in 10 diversi Paesi in cui UniCredit opera. Con questa iniziativa, volta a combattere le disuguaglianze educative in Europa, le banche del Gruppo sono state invitate a individuare fino a cinque progetti sociali di eccellenza nei territori di UniCredit, incentrati sul contrasto all’abbandono scolastico, sulla promozione del percorso universitario e sulla fornitura ai giovani delle competenze necessarie a favorire l’accesso al mercato del lavoro. Un totale di 175 candidati e’ stato esaminato da un Comitato di valutazione che ha selezionato le iniziative vincenti in 10 Paesi del Gruppo UniCredit: Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Questa iniziativa si va ad aggiungere alla analoga in Romania e Bulgaria che ha assegnato 500.000 euro a 4 progetti. “Per dare ai nostri giovani in Europa la possibilità di sprigionare tutto il loro potenziale non bastano i finanziamenti. Bisogna promuovere pari opportunità educative per loro, ovunque si trovino in Europa. Cio’ implica la creazione di partnership con istituzioni educative ed enti locali per co-creare programmi su misura che rispondano alle esigenze specifiche delle comunità che serviamo. La presenza paneuropea di UniCredit offre a UniCredit Foundation l’opportunità unica, attraverso la rete di banche del Gruppo, di sostenere i giovani svantaggiati in tutto il continente e di contribuire a creare per loro un futuro più brillante. Sono estremamente soddisfatta dei risultati di questa iniziativa e non vedo l’ora di vedere come questi 18 progetti avranno un impatto sui giovani nei rispettivi territori”.